Çanakkale'de Ukraynalı 3 İnsan Taciri Tutuklandı

Çanakkale'de Ukraynalı 3 insan taciri tutuklandı



ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, Suriyeli 83 kaçak göçmenin yelkenli motoryatla yurtdışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ukrayna uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.



Ezine ilçesine bağlı Tavaklı iskelesi sahilinde dün sabah saat 05.00'de, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İnsan kaçakçısı 3 kişi, 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı 'Saraga' adlı yelkenli motoryatla Tavaklı sahilden aldığı 38'i erkek, 18'i kadın ve 27'si çocuk 83 kaçak göçmen ile birlikte yakalanmıştı.



Kaçak göçmenler ise ifadelerinde, insan tacirlerinin kendilerini yelkenli motoryatla İtalya'ya götüreceklerini belirtmişti.