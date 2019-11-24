Çanakkale'de Tuzla Çayı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

24.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:10

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınından geçen Tuzla Çayı'nda balık ölümleri meydana geldi.

Çay yüzeyinde çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çaydan ve balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Yukarıköy Muhtarı Ergün Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge halkının balık ölümlerinin nedeniyle ilgili incelemenin sonucunu beklediğini söyledi.

Polat, "Köylülerin geçim kaynağı Tuzla Ovası'ndan olduğu için buradaki su kaynağını kullanıyorlar. Bundan dolayı ölümlerin sebebini merak ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA