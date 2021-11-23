Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 91 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 91 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki iki farklı noktada lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 91 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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