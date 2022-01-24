Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 6 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Çanakkale, Yunan, Türk, Güncel, Haber

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