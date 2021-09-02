Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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