Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.
06.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:35
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil güvenlik ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan farklı ülkelere mensup 37 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.
Kaynak: AA