Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı
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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

04.01.2021 22:07 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:10
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının can sallarıyla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 2 can salı içindeki 26 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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