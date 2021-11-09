Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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