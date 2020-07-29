Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı.
29.07.2020 21:11 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:32
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan 13 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.
Kaynak: AA