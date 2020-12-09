Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
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Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

09.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:16
Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 22 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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