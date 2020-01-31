Çanakkale'de Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki

31.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:38

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ayyıldız Kardeşliği Topluluğu, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla ÇOMÜ Mevlana Kültür ve Sanat Evi önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan ÇOMÜ Ayyıldız Kardeşliği Topluluğu Başkanı Mesut Kaman, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunan milletvekilinin Türk bayrağının yırtmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 10 Eylül 1922'de ayaklarının altına serilen Yunan bayrağını çiğnetmediğini anımsatan Kaman,şöyle konuştu:

"Atatürk, 'Bayrak bir milletin onurudur, ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.' diyerek Türk milletinin yüksek, evrensel ahlaki değerlerinin ne denli güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Irkçı Yunan faşizmi ile aramızdaki fark budur. Avrupa Parlamentosu bu soytarı hakkında gerekli cezai işlemleri acilen başlatmalıdır. Türk milleti insanlığa yaptığı hizmetlerle, mazluma verdiği destekle, zalimlere karşı verdiği savaşla şerefli bayrağını yükseltmeye devam edecektir."

Kaynak: AA