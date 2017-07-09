Çanakkale'de Trafik Tedbirleri Görüşüldü
Çanakkale'de kent içi trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.
Çanakkale'de kent içi trafik tedbirleriyle ilgili toplantı düzenlendi.
Vali Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıda, yaz aylarıyla karayollarında turizm ve tarımsal amaçlı seyahatlerle trafiğin yoğunlaştığı ve buna bağlı olarak kaza sayılarının da arttığı vurgulandı.
Bu kapsamda kazalara neden olan başta hız ihlali olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasak ve kısıtlamalara yönelik, etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanmış trafik denetimlerinin önem kazandığı belirtildi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, İl Jandarma Komutanı Nemci İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erdem Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Demir, Karayolları 142. Şube Şefi Orhan Yıldız, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.