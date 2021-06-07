ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Çanakkale'de mesai arkadaşını evine bıraktıktan sonra trafik kazasında şehit olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun (48), babası Hüseyin Türkmenoğlu'nu trafik kazasında, kardeşi Ümit Türkmenoğlu'nu da bir kaza sonucu kaybettiği öğrenildi.