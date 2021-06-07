ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
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ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'de mesai arkadaşını evine bıraktıktan sonra trafik kazasında şehit olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun (48), babası Hüseyin Türkmenoğlu'nu trafik kazasında, kardeşi Ümit Türkmenoğlu'nu da bir kaza sonucu kaybettiği öğrenildi.

Çanakkale'de mesai arkadaşını evine bıraktıktan sonra trafik kazasında şehit olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun (48), babası Hüseyin Türkmenoğlu'nu trafik kazasında, kardeşi Ümit Türkmenoğlu'nu da bir kaza sonucu kaybettiği öğrenildi. Şehit Türkmenoğlu'nun cenazesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı törenle toprağa verildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun naaşı, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Çamcı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Evinin önündeki cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

ANNESİ AĞIT YAKTI

Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu'nun annesi Müslüme Türkmenoğlu, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey'in elini tutarak, Gittin yavrum ah. Ay yavrum, ay telefonumu aç. Yaşamayı pek severdi, ah diyerek ağıt yaktı. Helallik alındıktan sonra Cihan Türkmenoğlu'nun cenazesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu'nun, babası ve kardeşinin de benzer bir kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Cihan Türkmenoğlu'nun yakını İsmihan Çetin, baba Hüseyin Türkmenoğlu'nun 2003 yılında Edremit ilçesinde motosikletle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Çetin, şehit polis Türkmenoğlu'nun kardeşi Ümit Türkmenoğlu'nun ise 1996'da Ayvalık ilçesinde çalışırken bir kamyon kasasının kapağının üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğini anlattı.

ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ
ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ŞEHİT OLAN POLİS MEMURUNUN BABASI VE KARDEŞİ DE KAZADA YAŞAMINI YİTİRMİŞ - Haberler
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