Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı
Çanakkale'de bir trafik kazası, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
01.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:52
Çanakkale'de bir trafik kazası, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan kaza, Çanakkale-İzmir yolu Beldemiz Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi.
İzmir yönünden gelen minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra ters yöne döndü. Kazanın hasarla sonuçlandığı öğrenildi.
Kaynak: AA