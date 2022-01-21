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Çanakkale'de trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyü yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyü yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice'den Çan'a gelmekte olan 17 SK 337 plakalı kamyonet ile Çan'dan Yenice'ye gitmekte olan 10 ABS 333 plakalı aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildiler. Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

(Sevdanur Şahin - Güven Şahin-İHA)

Çanakkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çanakkale, Kamyonet, Hisarcık, Yenice, Güncel, Haber

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