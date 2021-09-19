Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çan ilçesinden Çanakkale'ye gitmekte olan sigara dağıtım şirketine ait G.B. yönetimindeki Ford panelvan marka 10 HH 024 plakalı araç, Kumarlar köyü sapağını geçince virajda lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bu esnada Çanakkale'den Çan ilçesine seyir halinde olan 34 NH 46 08 plakalı sürücü kendi şeridine geçen araca çarpmamak için direksiyonu sola kırınca tarlaya uçtu. Yaralanan her iki araç sürücüsü olay yerine gelen ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - ÇANAKKALE

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