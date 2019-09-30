Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale-İzmir kara yolunda Ayvacık'tan Ezine istikametine giden Abdurrahman Aydın idaresindeki 16 LKD 34 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araç sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aydın'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.