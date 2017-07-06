Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Vedat Erol (40), 17 ED 576 plakalı kamyonetiyle Ayvacık'tan Lapseki'ye gittiği sırada aracın brandası açıldı.
Yol kenarına çektiği kamyonetinden inerek brandayı bağlamaya çalışan Erol'a, aynı yöne giden M.A'nın kullandığı 34 RT 1859 plakalı otomobil çarptı.
Erol, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.