Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayramiç-Ezine karayolunun 3. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Dudu Koyuncu'ya önce Hikmet Serim'in kullandığı 17 TC 019 plakalı otomobil, ardından Ethem T. idaresindeki 17 HB 352 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, Koyuncu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aracıyla olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Ethem T, Ezine ilçesindeki evinde gözaltına alındı.