Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Nusratlı rampalarında Hakan Çetinkaya (39) idaresindeki 10 AEH 087 panelvan, karşı yönden gelen Necmi Benli yönetimindeki 50 DY 382 kamyonla çarpıştı.

Kazada, panelvan sürücüsü Hakan Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki Halil Eskici (54) ise yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çetinkaya'nın cesedi ise olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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