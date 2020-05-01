Çanakkale'de trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı
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Çanakkale'de trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

Çanakkale'de trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı
01.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:31

Çanakkale'de trafik kazaları mobese kameralarına yansıdıÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Çanakkale'de trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobese kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan kaza, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Bodur Kavşağı'nda meydana geliyor. Cadde üzerinde park halindeyken yola çıkan bir otomobile, kavşak üzerinde arkadan seyir halinde olan bir otomobil çarpıyor. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi meydana geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayaları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Çanakkale'de trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

Kaynak: DHA

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