Çanakkale'de trafik denetimleri
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Çanakkale'de trafik denetimleri

Çanakkale'de trafik denetimleri
05.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:13

Çanakkale'de trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yağdı.

Çanakkale'de trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yağdı. Yapılan kontrollerde 150 araç sürücüsüne toplam 53 bin 330 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, yaptıkları uygulamada toplam 819 araç sürücüsünü kontrol etti. Kontrol edilen araç sürücülerinden 150'sine toplam 53 bin 330 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, 10 araç da trafikten men edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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