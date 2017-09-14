Çanakkale'de Trafik Denetimleri

Çanakkale'de yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere 31 bin 899 lira ceza uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehirler arası yollarda yaptıkları denetimlerde 835 aracı kontrol etti.



Denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 125 sürücüye, 31 bin 899 lira ceza uygulandı.



Kontrollerde, 1 sürücünün belgesine el konuldu, 10 araç da trafikten men edildi.