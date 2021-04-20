Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 241 bin 536 oldu
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Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 241 bin 536 oldu

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 241 bin 536 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 241 536 oldu.

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 241 536 oldu.

Türkiye'de Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 24 454 396 adet taşıtın yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3' ünü kamyonet, yüzde 14,5' ini motosiklet, yüzde 8,1' ini traktör, yüzde 3,5' ini kamyon, yüzde 2' sini minibüs, yüzde 0,9' unu otobüs, yüzde 0,3' ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çanakkale'de Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,9 oranında arttı. Mart ayı sonu itibarıyla Çanakkale'de trafiğe kayıtlı toplam 241 bin 536 adet taşıtın yüzde 39,8'ini otomobil, yüzde 1,1' ini minibüs, yüzde 0,7' sini otobüs, yüzde 14,5' ini kamyonet, yüzde 2,5' ini kamyon, yüzde 26,6'sını motosiklet, yüzde 0,3' ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 14,5' ini ise traktör oluşturdu.

Türkiye'de Mart ayında 690 bin 994 adet taşıtın devri yapıldı. Çanakkale'de ise 4 bin 350 adet taşıt el değiştirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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