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Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 235 bin 871 oldu

Çanakkale'de, trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 235 bin 871 oldu.

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 235 bin 871 oldu
28.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:01

Çanakkale'de, trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 235 bin 871 oldu.

Türkiye genelinde Temmuz ayında 138 bin 883 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 59,8'ini otomobil, yüzde 22,4'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 82,6 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 250,4, otomobilde yüzde 165,0, kamyonette yüzde 103,1, kamyonda yüzde 86,0, otobüste yüzde 69,7, minibüste yüzde 53,1, motosiklette yüzde 5,3 artarken, traktörde yüzde 10,2 azaldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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