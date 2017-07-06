Çanakkale'de Top Mermisi Patladı: 1 Ölü (3)

SPİRAL MAKİNESİ İLE KESMEYE ÇALIŞMIŞ



Çanakkale'ye bağlı Erenköy Köyü'nde, sabah saatlerinde, tarihi top mermisinin patlamasıyla yaşamını yitiren 73 yaşındaki Kazım Perçin'in hatasının kurbanı olduğu orta çıktı. Perçin'in, nereden ve nasıl temin ettiği belirlenemeyen Çanakkale Savaşları'ndan kalma 15 santimetre çapında, 60 santimetre uzunluğunda top mermisini spiral makinesi ile kesmeye çalışırken, patlamanın meydana geldiği anlaşıldı. Savcı ve jandarmanın, olayın meydana geldiği evin bahçesinde yaptığı incelemenin ardından Perçin'in kısmen parçalanmış cesedi tabuta konulup, cenaze aracıyla Çanakkale Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Olayı haber alıp gelen Perçin'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Patlama nedeniyle çevredeki birkaç evin de camlarının kırıldığı belirtildi.



