Çanakkale'de tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Çanakkale'de tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel
Çanakkale'de tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesinden yurt dışına gidecek bir tırın dorsesine, düzensiz göçmenlerin gizlice girdiği ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Gelibolu'da arabalı vapurdan karaya indiği sırada aracı durduran ekipler, brandayı keserek dorseye girdikleri öne sürülen kaçakları yakaladı.

Kaçaklar, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri
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