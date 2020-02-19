Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gelibolu'dan Edirne'nin Keşan ilçesi yönüne seyreden Hüseyin Okkaşoğlu (35) idaresindeki 17 RU 498 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Bünyamin Güzel'in kullandığı 06 SGG 2833 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Okkaşoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Okkaşoğlu'nun cesedi, hastane morguna götürüldü.