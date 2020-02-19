Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor
Haberler » Güncel » Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber

Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

19.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:14
Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

'nin ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gelibolu'dan 'nin Keşan ilçesi yönüne seyreden Hüseyin Okkaşoğlu (35) idaresindeki 17 RU 498 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Bünyamin Güzel'in kullandığı 06 SGG 2833 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın verilmesinin ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Okkaşoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Okkaşoğlu'nun cesedi, hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler