Çanakkale'de TIR devrildi: 1 yaralı
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Çanakkale'de TIR devrildi: 1 yaralı

Çanakkale'de TIR devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Balıkesir istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Murat Turiç'in kullandığı 01 EAF 73 çekici ve buna bağlı 01 CMM 14 plakalı römorku bulunan TIR, Nusratlı rampaları mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolüne devrildi. Kazada sürücü Murat Turiç yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan sürücü Turiç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de TIR devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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