Çanakkale'de tır devrildi: 1 yaralı
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Çanakkale'de tır devrildi: 1 yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

Çanakkale'de tır devrildi: 1 yaralı
16.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:22

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Sarımsakçı köprüsü mevkisinde, İzmir'den Çanakkale'ye gitmekte olan Deniz Boz yönetimindeki 33 EF 303 plakalı tır, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü Boz hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, trafik ekiplerinin ve karayolları ekiplerinin çalışması sonucu tali yol açılarak kontrollü olarak araçların geçişi sağlandı.

Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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