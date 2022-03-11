Çanakkale'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi suçüstü yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kendisini hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl merkezinde ikamet eden 70 yaşındaki H.T, bir kişinin telefonla arayarak kendisini hakim ve savcı olarak tanıttığını ve para istediğini ihbar etti.

H.T'den 82 bin lira parayı teslim almak üzere gelen S.A.K (26), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suçüstü yakalandı.