Çanakkale'de telefonla dolandırıcılık iddiası

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtıp bir aileyi 180 bin lira dolandırdığı iddia edilen kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eceabat'ta yaşaşan M.K. ve eşi R.K'yı ayan M.D, kendisini polis ve savcı olarak tanıttı.

Aileyi terör örgütüyle bağlantılarının tespit edildiği yönünde bilgilendirip kendilerine yardımcı olacağını ifade eden şüpheli, çiftin 180 bin lirasını aldı.

Eceabat'ta telefon dolandırıcılığı yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri aileyle görüşmek üzere ilçeye gitti.

Gerçek polislere inanmayan M.K. ve R.K, kendilerinin dolandırılmadığını söyledi.

Aile, telefon dolandırıcısı M.D. ile görüşmeye devam etti. Bunun üzerine şüpheli ve aile cumhuriyet savcısının izniyle takibe alındı.

M.K, kendisinden 380 bin lira isteyen M.D'ye parayı teslim edeceği sırada, dolandırıcı asayiş ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli M.D'nin yapılan sorgusunda 7 Mayıs tarihinde de bir kişiyi 450 bin lira dolandırdığını itiraf etti.

M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA