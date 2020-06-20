Çanakkale'de tekstil firması, kıyafetleri maske ile kombine etti
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Çanakkale'de tekstil firması, kıyafetleri maske ile kombine etti

Çanakkale'de tekstil firması, kıyafetleri maske ile kombine ettiÇANAKKALE'de, tekstil firması sahibi Nur Aka, 2020 yaz koleksiyonu için tasarladığı kadın kıyafetlerini, aynı kumaştan maskelerle kombine etti.

20.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:50

Çanakkale'de tekstil firması, kıyafetleri maske ile kombine etti

ÇANAKKALE'de, tekstil firması sahibi Nur Aka, 2020 yaz koleksiyonu için tasarladığı kadın kıyafetlerini, aynı kumaştan maskelerle kombine etti. Pandemi sürecini girişimciliğiyle fırsata çeviren Aka, kadınların maske takıp sokağa çıkarken yaşadığı estetik kaygısını, maske ile kombine edilmiş kıyafetlerle ortadan kaldırdığını söyledi.

Bir aile şirketi olarak 1994 yılında faaliyete başlayan tekstil firmasının sahipleri Nur ve Yücel Aka çifti, koronavirüs salgını nedeniyle Çanakkale'de de takılması zorunlu hale getirilen maskeyi, tasarladıkları kıyafetlerle kombinledi. 2020 yaz sezonu için bluz ve tişört gibi kadın kıyafetlerini aynı kumaştan maske ile birlikte üretmeye başlayan ve Avrupa ülkeleri ile Amerika'ya ihraç eden Nur Aka, maskeli kıyafet koleksiyonunun büyük ilgi gördüğünü belirtti. Her sabah evden çıkarken kıyafetini bütünleyen bir maske arayışı içine girdiğini ve aklına bu fikrin geldiğini söyleyen Nur Aka, "Pandemi döneminde maske kullanmak kaçınılmazdı. 'Koleksiyonda maske neden olmasın?' dedik. Çünkü her sabah evden çıkarken kıyafetimi bütünleyen bir maske arayışı vardı bende. Bu fikir böyle gelişti. Sonra da bluzlarımıza uygun maskeler üretmeye başladık. Çok ilgi gördü Üretimimizin tamamı Avrupa ve Amerika'ya ihracata yöneliktir. Türkiye'de de online satış platformlarında yer almaktayız. Ürünleri tasarlayıp koleksiyondan satış yapan bir firmayız" diye konuştu.

'SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLARAK DÜŞÜNEBİLİRİZ'

Pandemi sürecinden doğan yeni bir koleksiyonlarının olduğunu belirten Nur Aka, şunları söyledi:

"Yaşadığımız pandemi sürecinde doğmuş yeni koleksiyonlarımız oldu. Çünkü bu süreçte maske, hayatımızda artık olmazsa olmazımız. Bu yüzden de maske ile kombine ettiğimiz bir koleksiyon hazırladık. Kadınlar için bluz veya tişörleri aynı kumaştan maskeler ile birlikte üretiyoruz. İlk başta estetik kaygısıyla bu kombinasyonu tasarladık. Ama biraz da sosyal sorumluluk projesi gibi düşünebiliriz bunu. Maske kullanımını teşvik edeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda kıyafetlerin daha kombine ve güzel gözükmesi amacıyla bu tasarımı yaptık. Maalesef 2020 yazı, maskesiz sokağa çıkamayacağımız günler olacak. Bu kombinasyon ile şıklaşalım istedik. Kıyafetin bütünlüğünü bozmayacak ürünler tasarladık."

Çanakkale'de tekstil firması, kıyafetleri maske ile kombine etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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