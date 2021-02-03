Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı
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Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı

03.02.2021 15:48 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:58
Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı

ÇANAKKALE'de tedavi edilen 2 atmaca, doğal ortama salındı.

 

ÇANAKKALE'de tedavi edilen 2 atmaca, doğal ortama salındı. Yaban hayvanlarının beslenmesi için 800 kilogram yem bırakıldı. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü tarafından doğada kış şartlarında beslenmekte zorluk çeken 2 atmaca, tedavi altına alındı. 1,5 ay süren tedavilerinin ardından atmacalar, merkeze bağlı Kemel Köyü mevkisinde halkalanarak, doğaya salındı. Bölgeye yaban hayvanları için 800 kilogram yem bırakıldı.Atmacaların doğaya salınımına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürü Adil Şencan, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürü Adil Şencan, kış şartlarında zorlanan iki atmacayı doğaya saldıklarını belirterek, "Doğada beslenmeleri  ve yaşamaları en rahat hayvanlardır. Buna rağmen kış şartlarında bazen zorluk çekmektedirler. Tedavi edilen 2 tane hayvanımız 1,5 ay boyunca veteriner hekimimiz tarafından halkalanmıştır. Bu sayede kuşların, boyları ve kilolarının standardı alınıyor. Ayrıca gittikleri herhangi bir yerde tekrar yakalandıklarında, hem uçuş mesafelerini hem de güzergahlarını tespit edebiliyoruz" dedi.

Şencan, doğal hayatın içinde yaşayan yaban hayvanları için de beslenme çalışması yaptıklarını belirterek, "Bölge müdürlüğümüz tarafından bugüne değin 25 bin kilonun üzerinde doğaya yem bırakıldı. Bugün bıraktığımız 800 kilo yemin içinde yonca, doğal atık ve arı artıkları bulunmaktadır" diye konuştu.

Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı
Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı
Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı
Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı
Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı
Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı
Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı
Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı
Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı
Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı
Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı
Çanakkale'de tedavi edilen 2 atmaca doğaya salındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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