Çanakkale'de tartıştığı kuzenini silahla öldüren kişi polis tarafından yakalandı
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Çanakkale'de tartıştığı kuzenini silahla öldüren kişi polis tarafından yakalandı

09.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:22
Çanakkale'de tartıştığı kuzenini silahla öldüren kişi polis tarafından yakalandı

Çanakkale'de tartıştığı kuzenini evinde silahla öldüren kişi polis ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de tartıştığı kuzenini evinde silahla öldüren kişi polis ekiplerince yakalandı.

Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Devrim Çelikkol, kuzeni Muammer Çelikkol'un evine gitti.

Bir süre sonra tartışmaya başlayan kuzenler arasında kavga çıktı. Devrim Çelikkol yanındaki silahla Muammer Çelikkol'u vurdu.

Ağır yaralanan Çelikkol, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Çelikkol ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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