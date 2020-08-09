Çanakkale'de, tarım arazisinde yangın
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Çanakkale'de, tarım arazisinde yangın

Çanakkale'de, tarım arazisinde yangınÇANAKKALE merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki tarım arazisinde yangın çıktı.

09.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:26

Çanakkale'de, tarım arazisinde yangın

ÇANAKKALE merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Saraycık köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, 'Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı aradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangının söndürülmesi için havadan müdahaleye başladı. Yangının ormanlık alana sıçramaması için mücadele ediliyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 15 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 hizmet aracı, 3 trayler ve 3 itfaiye ekibi ile 86 orman personeli müdahale etti. Rüzgarın şiddetli olduğu yangın, havadan ve karadan yapılan müdaheleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, yangında 4 bin hektarlık genç orman sahası da yanmadan kurtarıldı. Yangında yaklaşık 10 dönüm ziraat alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLİYOR

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Çanakkale'de, tarım arazisinde yangın

Kaynak: DHA

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