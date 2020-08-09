Çanakkale'de tarım arazisinde yangın Çanakkale'de merkeze bağlı Saraycık köyündeki tarım arazisinde yangın çıktı.

Çanakkale'de merkeze bağlı Saraycık köyündeki tarım arazisinde yangın çıktı.

Köydeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ihbarını alan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlattı.

Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA