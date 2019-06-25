Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Tabaklar köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiği tarım arazisine ekipler yönlendirildi.

Yangına bir helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve Ayvacık Belediyesine ait bir su ikmal aracı ile müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın, 80 dönüm zeytinlik alanda zarara yol açtı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: AA