Çanakkale'de tarihi surlar restore ediliyor

ÇANAKKALE Boğazı'nın savunmasında önemli rol oynayan Namazgah Tabyası'nın 395 metre uzunluğundaki surlarında güçlendirme ve restorasyon çalışması başlatıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Buralar hem savaş öncesi ecdattan kalmış hatıralar hem de Çanakkale Savaşları sırasında gazi olmuş tarihi mekanlardır. Bütün ecdattan kalan tarihi mekanları ayağa kaldırmak istiyoruz" dedi.

Tarihi Alan içerisinde Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan, Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyası ile bütünlük oluşturan, 2'nci Abdülhamit döneminde yapılan 395 metre uzunluğundaki tarihi surlar, zamanla iklim koşullarına yenik düşerek tahrip oldu. Bir bölümü yıkılan sur duvarlarının hem ziyaretçiler için tehlike oluşturmaması hem de tamamen yok olmaması için harekete geçen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 'Namazgah Tabyası Sur Duvarları Askıya Alınması, Kısmi Restorasyon ve Nizamiye Kapısının Rekonstrüksiyon İşi' projesi hazırlayarak, çalışmalara başladı. Kilitbahir Kalesi yanındaki 'Nizamiye Kapısı'na rekonstrüksiyon çalışması yapılacak. Yol üzerindeki 'Taç Kapı' ise önce askıya alınacak, sonrasında restore edilecek. Sur duvarları güçlendirilecek. Namazgah Tabyası'nın surları, aslına uygun olarak restore edildikten sonra alan yeniden ziyarete açılacak.

'ASLINA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLECEK'Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tarihi bir mekanı daha ayağa kaldırmaya başladıklarını belirterek, "Namazgah Tabyası'nın sur duvarları yapıldığı günden bu yana hiç tamirat görmemiş. Uzun yıllardan beri özellikle yoğun rüzgar ve yağmurun, coğrafi koşulların etkisiyle surlar epey yıpranmıştı. Hem kötü bir görüntü oluşturuyor, hem de can güvenliği açısından sıkıntılar yaşıyorduk. Gerek Kilitbahir Kalesi'nin yeni haline gerek Namazgah Tabyası'nın yeni haline baktığımız zaman, bütünü tamamlayan sur duvarlarının bir an önce aslına uygun şekilde restore edilmesi gerekiyordu. İlk önceliğimiz surların yıkılmasını durdurmak, bunun için güçlendirme yapılıyor. Daha sonraki süreçte restorasyon başlayacak. Kilitbahir Kalesi'nin yanındaki giriş kapısını da restore edip, farklı bir işlev ve kimlik katacağız. Çünkü orijinal fotoğrafları ve projeleri elimizde var. Karşılama merkezi gibi olacak. Ziyaretçi buraya geldiği zaman tarihe yolculuk yapıyormuş gibi hissedecek kendisini. Umut ediyorum ki Tarihi Alanın her köşesi böyle olacak" dedi.'ÇANAKKALE SAVAŞLARI SIRASINDA GAZİ OLMUŞ TARİHİ MEKANLARDIR'

Tarihi alanın, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olacağını ifade eden İsmail Kaşdemir, "Çünkü burada tarih yatıyor. Ecdattan bize kalan miraslar, emanetler var. Burası gazi mekanların yoğun olduğu yer. Burası Çanakkale ruhunun doğduğu yer. Bizim de buraları koruyup, kollamak ve ayağa kaldırmak gibi bir sorumluluğumuz var. Buralar, hem savaş öncesi ecdattan kalmış hatıralar hem de Çanakkale Savaşları sırasında gazi olmuş tarihi mekanlardır. Ecdattan kalan tarihi mekanları, ayağa kaldırmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Bugüne kadar Tarihi Alanda birçok mekanı restore ederek, orijinal haliyle ayağa kaldırıp ziyarete açtık. Restorasyon bittiğinde burası, ziyaretçilerin tarihi dokuyu hissederek kendilerini tarih yolculuğu içerisinde bulacağı bir yer haline gelecek" diye konuştu.

