Çanakkale'de Tarihi Gün

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü etkinlikleri nedeniyle Çanakkale'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmaları hızla devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu şantiyesini ziyaret ederek dev çelik şaftların ilkinin montajını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti. ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu adına Seung Soo Lee, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tüm dünyanın ilgisini çektiğini belirterek, "Projemiz şimdiden 5 uluslararası ödüle layık görüldü" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yapılmakta olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tarihi bir gün yaşandı. Hem Çanakkale hem tüm Türkiye için büyük öneme sahip 18 Mart'ta, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin temellere bağlantısını sağlayacak, iki tanesi 23, diğer iki tanesi ise 26 metre yüksekliğe ve 18 metre çapa sahip 4 adet dev çelik şafttan dördüncüsünün de sahaya gelişi tamamlandı ve montajı gerçekleştirildi.

Erdoğan, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

2022'de hizmete açılması için çalışmaların 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ve büyük bir heyecanla yürütüldüğü 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümünde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmaları yerinde inceledi ve projedeki ilerleme hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu şantiyesine geldi ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'ndan projedeki gelişmeler ile ilgili bilgi aldı.

Ziyaret ve brifing esnasında AK Parti Milletvekilleri Jülide İskenderoğlu, Ahmet Büyükgümüş ve Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Limak Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkan Yardımcısı Sezai Bacaksız, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve SK E&C temsilcisi Seung Soo Lee ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Daelim temsilcisi Young Jin Woo bulundular.

1915 Çanakkale şimdiden uluslararası ödüllere doymuyor

ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu adına Seung Soo Lee "Bilindiği üzere, dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü Projesinde teknik zorlukları bir bir aşarken, finansmanın temini sürecinde de 'referans' olarak nitelendirebileceğimiz bir başarıya imza attık. Projemize, %70'i yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 2.2 milyar Avro kredi sağlandı. İki yabancı ortağımızla birlikte Projeye 900 milyon Avro'dan fazla sermaye yatırımı sağlayacağız."

1915 Çanakkale Projesi'nin şimdiden PFI Reuters, Bonds&Loans, IJ Global, IFN gibi dünyanın saygın kurumlarının verdiği 5 ayrı ödüle layık görüldüğünü belirten Seung Soo Lee "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, değerli Bakanlarımızın rehberliğinde bu işi de en mükemmel, en güvenli şekilde tamamlayacağız." dedi

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da simge yapılarından biri olacak

• 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise yedinci kez birleştirilmiş olacak. Çanakkale Boğazı'nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ve yaklaşık bir saat süren seyahat süresi, 4 dakikaya inmiş olacak.

• Sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da simge yapılardan biri olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, en yüksek mühendislik ve estetik tasarım standartlarına sahip olacak. Tamamlandığında 2023 metre ana açıklığı ile dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanını alacak. Köprünün ayakları arasındaki 2023 metre ana açıklığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yılı'nı sembolize edecek.

• Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni sembolize edecek.

• 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün toplam uzunluğu 2.023 metre ana açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4.608 metre olacak.

• Köprünün kule temelleri Asya yakasında -45 metre derinliğe, Avrupa yakasında -37 metreye iniyor.

• Kule temellerinin bulunacağı bölgede yapılan zemin güçlendirme çalışmaları kapsamında Asya kule temelinde 165 adet ve Avrupa kule temelinde 203 adet 2,5 metre çapında çelik kazık çakıldı.

• Köprünün tasarımı Danimarkalı tasarım devi COWI tarafından gerçekleştiriliyor. Tasarımın bağımsız denetçiliği ise ARUP & AAS-JAKOBSEN tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Bültenler