Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
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Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik

Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

ÇANAKKALE'de 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. 

Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Çanakkale'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek noktaları olan İskele Meydanı, Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde polis ekipleri denetim yaptı. Ekipler, sürücülerin seyahat ve çalışma izinleri olup olmadığını kontrol etti. Yasağı ihlal eden sürücülere para cezası uygulandı.


Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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