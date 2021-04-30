Çanakkale'de tam kapanma sürecinde alınan tedbirler değerlendirildi
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Çanakkale'de tam kapanma sürecinde alınan tedbirler değerlendirildi

Çanakkale'de tam kapanma sürecinde alınan tedbirler değerlendirildi
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere yönelik toplantı düzenlendi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere yönelik toplantı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma tedbirleri genelgesi kapsamında alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve sağlık müdürlüğü idarecilerinin katıldığı toplantıda, tam kapanma tedbirleri genelgesi kapsamında izlenecek çalışma planı, ilimizdeki vaka sayılarının son durumu, alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon, test çalışmaları, hastanedeki doluluk oranları ve aşılama çalışmaları değerlendirildi.

Vali İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, sokağa çıkma kısıtlamasına titizlikle uyulması gerektiğini söyledi.

Tüm tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını kaydeden Aktaş, "Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir, lütfen alınan tedbirlere uyalım." dedi.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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