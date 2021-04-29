Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı

Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı Çanakkale'de, 'tam kapanma' öncesi vatandaşların yazlık bölgelere akın etmesi beklenirken, otogar ve feribot iskelelerinde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 'tam kapanma' öncesi vatandaşların yazlık bölgelere akın etmesi beklenirken, otogar ve feribot iskelelerinde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Türkiye korona virüs risk haritasında geçtiğimiz hafta birinci ve bu hafta ikinci olan Çanakkale'de vaka artışı devam ediyor. 26 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toplanan kabineden tam kapanma kararı çıkmıştı. Erdoğan'ın, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 5.00'a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" sözlerine sayılı saatler kala Çanakkale kent genelinde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Müdürü İsmail Cenk Dinç, "Genel olarak son birkaç güne göre tabii ki biraz yoğun ama öyle büyük şehirlerdeki gibi yoğunluk yaşanmıyor Çanakkale'mizde. Bizler her zamanki gibi otogarımızın girişinde yolcuların kontrolünü sağlıyoruz. Vatandaşlarımız zaten HES kodları ile bilet alabiliyor. Temizlik ve ilaçlama çalışmalarımız periyodik olarak devam ediyor. Bütün kurallara uymaya ve panolara astığımız afişlerle vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyoruz. Geçen seneki tecrübelerimize göre, firmalar burada öncelikle, yolcu yoğunluğu olmayacağı için ve izne tabii olduğundan çalışmıyorlar. Araçlarını genelde park edip, yazıhanelerini kapatıyorlar. Bu senede aynı şekilde olacağını firma ve bölge müdürlerinden öğrendik. Tabii ki otogarımızı kapatmıyoruz. Otogarımız çalışanlar için açık. Azaltılmış personelle faaliyetlerimiz devam edecek. Giriş ve çıkış ücretleri almayacağız. İzin alan vatandaşların temin edilen otobüslerle seyahat etmelerinde bir aksaklık yaşanmayacak" dedi.

Öte yandan, tam kapanma öncesi vatandaşların yazlık bölgelere akın edeceği bilgisi de Çanakkale bölgesinde asılsız çıktı. Bozcaada ve Gökçeada hatlarının yanı sıra Çanakkale Boğazı'ndaki feribot seferlerinde kısmı çoğalmalar gözükse de uzun araç kuyrukları oluşmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE