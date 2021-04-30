ÇANAKKALE'DE TAM KAPANMA DENETİMİ

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, izin veya seyahat belgesi olmayanlar hakkında tutanak tutuyor.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde, polis ekipleri kent merkezinin birçok noktasında denetim yaptı. Troya Caddesi'ndeki denetimlerde trafik polisleri, durdurulan araçlardaki kişilerin seyahat ve çalışma izin belgelerini kontrol etti. Ekipler, belgeleri bulunmayanlar hakkında tutanak tuttu. Denetleme sırasında caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

İzin belgesi olmadığı için hakkında tutanak düzenlenen fırın çalışanı Emre Boz, "Fırın işletmesi olarak geçiyoruz. Şu anda ben işe yeni başladığım için sigortam olmadı. Muhasebecimizden kaynaklı. İzin belgem de yok. Belgem olmadığından dolayı tutanak tutuldu. Bilmiyorum artık, ceza mı değil mi. Kimlik bilgilerimizi verdik, bakacağız. Acemilik yani, işe yeni başlamanın vermiş olduğu acemilik" dedi.

Polis denetiminde durdurulan bir sürücü ise, "Hastaneden geliyoruz. Kontrolümüz vardı. Yollar çok kabalık ama herhalde gerekli olanlar çıkıyordur" diye konuştu.

YILBAŞINDAN BERİ 1300 KİŞİ HAKKINDA TUTUNAK TUTULDU

Bu arada Çanakkale kent merkezinde, yılbaşından beri polisin yaptığı denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden toplam 1300 kişi hakkında tutanak düzenlediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı