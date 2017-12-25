Çanakkale'de Sürücülere Ceza Yağdı

Çanakkale'de trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yağdı. Yapılan kontrollerde 150 araç sürücüsüne toplam 40 bin 608 lira idari para cezası kesildi.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, yaptıkları trafik denetimlerinde 612 araç sürücüsünü kontrol etti. Kontrol edilen araçlar sürücülerinden 150 tanesine 40 bin 608 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, 3 alkollü araç sürüsünün ehliyetine el konulurken, 4 araçta trafikten men edildi. - ÇANAKKALE