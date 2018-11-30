Çanakkale'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Çanakkale'de esnaf ve vatandaşa baskı ve tehdit uygulayarak, iş yerlerine sahip olmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan suç örgütü üyesi 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşa baskı ve tehdit uygulayarak iş yerlerine sahip olmaya çalıştıkları, vatandaşlardan ise zorla para aldıkları, vermemeleri durumunda ölümle tehdit ettikleri öne sürülen organize suç örgütü üyelerini teknik takibe aldı.

Yapılan takip sonrası şüphelilerden Ahmet A. ve Erhan B, seri numaraları alınmış parayı bir esnaftan zorla aldığı sırada suçüstü yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Müşteki ifadeleri sonrasında aynı grup içerisinde hareket ettikleri ve grubun liderliğini yaptığı belirlenen İdris Ç. ile Erol B, Tarık G, Naif C. ve Murat A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.