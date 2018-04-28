Çanakkale'de 'Sualtı Kültür Mirası Çalıştayı'

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılı dolayısıyla çalıştay düzenlendi.

'2018 Troya Yılı' münasebetiyle tertiplenen 'Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi ve Alternatif Önerileri' çalıştayı başladı. Çalıştaya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, İl Emniyet Müdürü Celal Sel akedemisyenler katıldı. 'Çanakkale Boğazı ve Troya', 'Adaların Sualtı Dalış Güzergahları', 'Çanakkale batıkları', 'Tarihi Derinliğin İzinden' başlıklarının işleneceği birinci gün oturumunda konuşan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında önemli toplantı ve çalıştaylara ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Bu çalıştayda, Çanakkale Boğazı, Troya ve adaların sualtı dalış güzergahları, denizlerden yansımalar, Çanakkale Savaşı batıklarının konuşulacağını belirten Vali Tavlı, "Çanakkale Savaşlarını sualtından bir bakış, boğazın derinliklerinde tarihin, kültürün izinde, Çanakkale kıyılarının sualtı kültürel mirası, Çanakkale batıklarına dalış ve turizmle ilgili, 18 Mart 1915 Çanakkale batıkları ve yasal mevzuat, tarihi derinliğin izinden, Bozcaada'nın kayıp batıkları, derinlerdeki tanıklar, mayınlar, mermiler, bilinmeyen batıklar, Çanakkale Savaşının sualtındaki tanıkları, balık ve dalış noktalarının işaretlenmesi ve Dumlupınar Denizaltı faciasıyla ilgili çok değerli akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirilecek. Troya Yılı'nın bereketi Çanakkale'nin, Troya'nın ülkemizin ve tüm insanlığın üzerinde olsun" dedi.

Vali Tavlı, çalıştayda, Çanakkale Boğazı ve Troya ilişkisi ile 1. ve 2. Dünya Savaşları batıkları, sualtı araştırmaları, boğazın derinliklerindeki tarihin kültürel izleri, kıyıların kültürel mirasın da bu kapsamda tartışılacağını belirtti.

28-29 Nisan'da iki gün sürecek ve 6 oturumda gerçekleştirilecek çalıştayda Çanakkale'de bulunan sualtı kültür mirası, turizm yönetimi ve alternatiflerinin belirlenmesi kapsamında tarihi batık kalıntıların ve diğer kültür varlıklarının yerlerinin tespiti, envanter işlemleri yapılacak. - ÇANAKKALE