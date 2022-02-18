Çanakkale'de su tüketim bedelinde KDV indirimi yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.

Çanakkale Belediye Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereği, belediyemizde su ücretlerindeki KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanmaktadır. Kentlilerimizin bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.