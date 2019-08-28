Çanakkale'de su kesintisi

28.08.2019 14:56

Çanakkale Belediyesi, içme suyu ana hat yenileme çalışması sebebiyle İsmetpaşa Mahallesindeki bazı sokaklarda 3 saat boyunca su kesintisi yapılacağını açıkladı.



Belediye tarafından su kesintisi yapılacak yerler İsmetpaşa Mahallesi Troya Caddesi, 10 Ağustos Caddesi, Tuğsavul Caddesi, Piri Reis Caddesi, Adnan Adıvar Sokak, Papatya Sokak, ve Set Boyu Caddesi olarak açıklandı. Su kesintisi yarın 14: 00-17: 00 saatleri arasında yapılacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA