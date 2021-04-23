Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında kutlandı.

Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs tedbirleri kapsamında kutlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle 3 günlük kısıtlamanın uygulandığı Muş'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek düzenlendi. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene; idareciler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. - MUŞ

Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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